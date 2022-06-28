Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив оновлену інформацію щодо кількості жертв ракетного удару по торговельному центрі у місті Кременчук.

Про це він написав у Telrgram-каналі.

За оновленими даними, станом на 7 годину ранку 28 червня, кількість жертв унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу кременчуцького ТЦ зросла до 18.

Лунін висловив співчуття рідним та близьким загиблих і додав, що на місці події продовжують працювати рятувальники.

За інформацією ДСНС України, станом на 7 годину ранку 28 червня, щодо ракетного удару по кременчуцькому ТЦ відомо наступне:

– пошуково-рятувальні роботи тривають, зокрема рятувальники розбирають пошкоджені конструкції

– загалом підрозділам ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 50% площі об’єкта

– унаслідок обстрілу загинуло 18 осіб (один з загиблих помер у лікарні)

– постраждало 59 осіб, з них 25 – ушпиталено

– до робіт залучено 440 співробітників ДСНС, зокрема 14 психологів, та 70 одиниць техніки