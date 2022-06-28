Про це він написав у Telrgram-каналі.
За оновленими даними, станом на 7 годину ранку 28 червня, кількість жертв унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу кременчуцького ТЦ зросла до 18.
Лунін висловив співчуття рідним та близьким загиблих і додав, що на місці події продовжують працювати рятувальники.
За інформацією ДСНС України, станом на 7 годину ранку 28 червня, щодо ракетного удару по кременчуцькому ТЦ відомо наступне:
– пошуково-рятувальні роботи тривають, зокрема рятувальники розбирають пошкоджені конструкції
– загалом підрозділам ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 50% площі об’єкта
– унаслідок обстрілу загинуло 18 осіб (один з загиблих помер у лікарні)
– постраждало 59 осіб, з них 25 – ушпиталено
– до робіт залучено 440 співробітників ДСНС, зокрема 14 психологів, та 70 одиниць техніки
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