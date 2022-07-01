Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, станом на 9 ранку 1 липня, на території торговельного центру “Амстор” знайдено фрагменти 6 тіл.
Загальна кількість знайдених фрагментів тіл з початку аварійно-рятувальних робіт становить 28.
Станом на сьогодні офіційно відомо, що внаслідок ракетного удару по кременчуцькому ТЦ загинуло 19 осіб. 62 осіб постраждали, з них 26 довелось ушпиталити.
Додамо, що росіяни завдали ракетного удару по ТЦ “Амстор” у Кременчуці 27 червня. У місті та Полтавській області загалом було оголошено повітряну тривогу, однак більшість відвідувачів ТЦ залишились у приміщенні.
Точна кількість людей, які знаходились там на момент удару невідома, однак зазначається, що у ТЦ було близько 1000 осіб.
Ракетний удар по цивільному об’єкту засудили зокрема у США, Великій Британії та ЄС. Не залишився осторонь і Папа Римський Франциск. Окрім цього, після обстрілу ТЦ було скликано засідання ради Безпеки ООН, яке відбулось 28 червня.
- Нагадаємо, Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту.
- Також повідомлялось, що після трагедії, яка сталася в торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці внаслідок влучення російської ракети, люди щодня приносять квіти та іграшки на місце воєнного злочину та плачуть.