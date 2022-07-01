На території торговельного центру "Амстор" у Кременчуці тривають аварійно-рятувальні роботи після того, як 27 червня окупанти завдали по ТЦ ракетного удару. На момент обстрілу у ньому перебувало близько 1000 осіб. Станом на сьогодні рятувальники знайшли фрагменти 28 тіл.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 9 ранку 1 липня, на території торговельного центру “Амстор” знайдено фрагменти 6 тіл.

Загальна кількість знайдених фрагментів тіл з початку аварійно-рятувальних робіт становить 28.

Станом на сьогодні офіційно відомо, що внаслідок ракетного удару по кременчуцькому ТЦ загинуло 19 осіб. 62 осіб постраждали, з них 26 довелось ушпиталити.

Додамо, що росіяни завдали ракетного удару по ТЦ “Амстор” у Кременчуці 27 червня. У місті та Полтавській області загалом було оголошено повітряну тривогу, однак більшість відвідувачів ТЦ залишились у приміщенні.

Точна кількість людей, які знаходились там на момент удару невідома, однак зазначається, що у ТЦ було близько 1000 осіб.

Ракетний удар по цивільному об’єкту засудили зокрема у США, Великій Британії та ЄС. Не залишився осторонь і Папа Римський Франциск. Окрім цього, після обстрілу ТЦ було скликано засідання ради Безпеки ООН, яке відбулось 28 червня.