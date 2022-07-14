Ракетний удар по Вінниці: близько 90 осіб звернулися за медичною допомогою

Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці - поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Унаслідок атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України та ДСНС.

На місці “прильотів” ворожих ракет виникла пожежа, полум’я перекинулося на автомобілі. Наслідки російської атаки ліквідовують 150 рятувальників, кінологів і психологів.

Станом на 13:15 пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано.

За даними Нацполіції, у цьому місці відбулося влучання аж трьох російських ракет.

Відомо про 12 загиблих. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у важкому стані. 14 постраждалих шпиталізовано.

Також знищено приміщення одного з медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.