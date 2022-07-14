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Ракетний удар по Вінниці: близько 90 осіб звернулися за медичною допомогою

Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці - поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Унаслідок атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою.

Четвер, 14 липня 2022, 13:29
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Фото: ДСНС

Про це інформує пресслужба Національної поліції України та ДСНС.

На місці “прильотів” ворожих ракет виникла пожежа, полум’я перекинулося на автомобілі. Наслідки російської атаки ліквідовують 150 рятувальників, кінологів і психологів.

Станом на 13:15 пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано.

За даними Нацполіції, у цьому місці відбулося влучання аж трьох російських ракет.

Відомо про 12 загиблих. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у важкому стані. 14 постраждалих шпиталізовано.

Також знищено приміщення одного з медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.

Теги: війна, Вінниця, злочини рф, російсько-українська війна, цивільна інфраструктура

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