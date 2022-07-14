Ракетний удар по Вінниці: близько 90 осіб звернулися за медичною допомогою

Про це інформує пресслужба Національної поліції України та ДСНС.
На місці “прильотів” ворожих ракет виникла пожежа, полум’я перекинулося на автомобілі. Наслідки російської атаки ліквідовують 150 рятувальників, кінологів і психологів.
Станом на 13:15 пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано.
За даними Нацполіції, у цьому місці відбулося влучання аж трьох російських ракет.
Відомо про 12 загиблих. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у важкому стані. 14 постраждалих шпиталізовано.
Також знищено приміщення одного з медичних центрів.
Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.
Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. Також росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей.