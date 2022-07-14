14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зараз відомо про 23 загиблих унаслідок атаки РФ, 91 особа звернулася за медичною допомогою.

Також шпиталізовано 54 особи (серед них – 4 дитини), із них 34 особи у важкому стані. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Від ДСНС залучено 319 осіб та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.

15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.