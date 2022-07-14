Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зараз відомо про 23 загиблих унаслідок атаки РФ, 91 особа звернулася за медичною допомогою.
Також шпиталізовано 54 особи (серед них – 4 дитини), із них 34 особи у важкому стані. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Від ДСНС залучено 319 осіб та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.
15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.
- Нагадаємо, в Україні пропонують створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії РФ в Україні як акт геноциду.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по депо метрополітену в Харкові. Атака сталася у ніч з 13 на 14 липня.
- Водночас військові Збройних Сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області, проте більшість її наразі залишається під тимчасовою окупацією.
- Триває сто сорок перша доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. А також веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ.