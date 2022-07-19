19 липня у лікарні померла ще одна жертва ракетного удару по Вінниці, який росіяни завдали по місту 14 липня.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його даними, сьогодні, в одному з медзакладів Вінниці, померла Наталія Фальштинська: вона стала 25-тою жертвою ракетного обстрілу Вінниці.

Борзов зауважив, що Наталія була лікаркою у клініці “Нейромед”, яка була розташована поряд з будинком побуту “Ювілейний” у який, власне, і влучила ворожа російська ракета.

“Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці “Нейромед”. Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять…”, – резюмував голо Вінницької ОВА.

Ракетний удар по Вінниці: що відомо?

Близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Загарбники влучили поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Руйнувань зазнав, зокрема, і Будинок офіцерів.

Як повідомила. пресслужба ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

Увечері після обстрілу повідомлялось про 23 загиблих, серед яких – троє дітей. Ще понад 90 осіб отримали поранення. Однією з загиблих виявилась 4-річна дівчинка Ліза, яка знялась у новорічному ролику першої леді України Олени Зеленської.

Також внаслідок ракетного удару загинув член команди співачки Roxolana: він перебував у Будинку офіцерів, де проходила підготовка до концерту виконавиці. Загиблим виявився 25-річний звукорежисер Євгеній Коваленко

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.

У Росії не стали заперечувати, що завдали ракетного дару по цивільних об’єктах, однак тричі змінювали свою версію щодо обстрілу.