10 квітня депутатка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ліз Чейні заявила, що ракетний удар по українському вокзалу в Краматорську цього тижня є "очевидним геноцидом". Вона закликала європейські країни "зрозуміти, що вони фінансують цю кампанію геноциду" шляхом закупівлі нафта і газ з РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я розумію економічні наслідки для країн Західної Європи, якщо вони введуть своєрідне нафтогазове ембарго, яке США ввели проти російської нафти та газу, але вони повинні це зробити”, – наголосила Чейні.

За її словами, США повинні збільшити власне видобуток нафти, щоб допомогти Європі. Водночас вона зазначила, що “вони повинні розуміти, що кожен раз, кожен день, що вони продовжують імпортувати російську нафту і газ, вони фінансують геноцид Путіна в Україні”.

Чейні, яка входить до складу Комітету з питань збройних сил Палати представників, також зауважила, що вона не погоджується з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном щодо переговорів з Путіним.

“Ні, мене не задовольнило те, що я почула. Я вважаю, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати чітко усвідомлювали, що ми абсолютно віддані перемозі Зеленського. Ми не повинні говорити про те, як щойно зробив Джейк Салліван, про покращення позиції Зеленського за столом переговорів. Йдеться про перемогу над російськими силами в Україні”, – відзначила депутатка.

Вона також закликала США “робимо набагато більше, набагато швидше, щоб забезпечити Україну необхідним обладнанням”.

Сполучені Штати мають бути більш залучені до Азовського моря, щоб допомога продовжувала надходити Україні, аби допомогти зберегти відкриті судноплавні шляхи, щоб українці не продовжували страждати від такого роду економічної блокади, яку зараз намагаються ввести росіяни.