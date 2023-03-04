Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Вже другу добу поспіль рятувальники займаються ліквідацією наслідків ракетного удару росіян по багатоповерхівці Запоріжжя. який було завдано вночі 2 березня.
Станом на 7 ранку 4 березня рятувальники продовжують пошук людей під завалами будинку та демонтаж небезпечних елементів.
Під завалами було знайдено тіла ще двох загиблих осіб. Таким чином, загальна кількість жертв російського ракетного удару по багатоповерхівці Запоріжжя вже зросла до 10. Серед загиблих – одна дитина.
Врятувати з-під завалів вдалось 11 осіб, а також двох котів та собаку.
Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.
Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 74 рятувальники та 13 одиниць.
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