Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіла ще двох загиблих

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Запоріжжі, в яку 2 березня ракетою поцілили російські окупанти. Протягом ночі було деблоковано тіла ще двох загиблих.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару росіян по одній з 5-поверхівок міста.

Станом на 7 ранку 3 березня з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих осіб.

Від початку операції комунальники вивезли з місця інциденту 102 тонни будівельних уламків.

Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Як відомо, у ніч на 2 березня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Ворожа ракета поцілила в одну з багатоповерхівок міста.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, серед яких вагітна жінка. Під час розбору завалів також врятували та передали волонтерам 2 котів.

Попри те, що вдень 2 березні в Офісі генпрокурора повідомляли про 4 загиблих, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у списку загиблих є двоє осіб. Таким чином, станом на ранок 3 березня кількість загиблих складає 4 осіб.