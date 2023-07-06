Джерело: мер Львова Андрій Садовий
Очільник міста повідомив, що після нічного ракетного удару РФ по багатоповерхівці Львова у місті оголошено дводенну жалобу.
Зауважимо, що станом на цей час відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Розбір завалів триває.
Наймолодшій загиблій був 21 рік, найстаршій – 95. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, поруч із будинком, в який влучила ракета, було укриття, проте у ньому на час повітряної тривоги перебувало лише 5 осіб.
Також за даними місцевої влади, внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.
- Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину.
- Внаслідок сьогоднішньої нічної ракетної атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти – без світла.