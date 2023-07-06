У Львові оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок нічного ракетного удару росіян по місту.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий

Очільник міста повідомив, що після нічного ракетного удару РФ по багатоповерхівці Львова у місті оголошено дводенну жалобу.

Зауважимо, що станом на цей час відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Розбір завалів триває.

Наймолодшій загиблій був 21 рік, найстаршій – 95. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, поруч із будинком, в який влучила ракета, було укриття, проте у ньому на час повітряної тривоги перебувало лише 5 осіб.

Також за даними місцевої влади, внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.