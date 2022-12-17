16 грудня, під час масованого ракетного обстрілу України, російська ракета поцілила у житловий будинок у Кривому Розі. Вночі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло півторарічного хлопчика. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, після опівночі рятувальники, розбираючи завали зруйнованого ракетним ударом будинку, виявили тіло півторарічного хлопчика.

“П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей”, – наголосив Резніченко.

Окрім цього, протягом ночі окупанти з важкої артилерії обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Червоногригорівську та Марганецьку.

Серед людей ніхто не постраждав, однак пошкоджені будинки та лінії електропередач.