Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сімнадцять ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Водночас наші військові збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.
Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.
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