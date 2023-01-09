Росіяни продовжують зазнавати втрат. Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сімнадцять ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Водночас наші військові збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.