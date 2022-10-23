Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Ракетний удар здійснили по військовому аеропорту в Дамаску. Останнім часом об’єкт майже повністю контролювали іранські військові та союзники-ополченці.

Військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами. Радар і злітно-посадкова смуга також були обстріляні. Однак про жертви наразі не повідомляється.

Також джерела SOHR повідомили, що там бачили членів іранського підрозділу КВІР та експертів “Хезболли”, які проходили навчання в Ірані.

У січні 2022 року туди прибули партії зброї, боєприпасів і компонентів для збору дронів.

У SOHR повідомили, що члени “Хезболли” проводили бурові операції в аеропорту та навколо нього для зберігання стратегічної зброї, привезеної Іраном у районі поблизу сирійсько-ліванського кордону.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через такі наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.