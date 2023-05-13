За інформацією американських посадовців, коли минулого тижня Росія випустила по Києву гіперзвукову ракету "Кинджал", вона намагалась знищити систему ППО Patriot.

Про це повідомляє CNN.

Посадовці США на умовах анонімності розповіли про атаку росіян на Київ ракетою “Кинджал”.

За їхніми даними, цією ракетою Росія намагались знищити американську систему ППО Patriot, однак все відбулось навпаки: саме завдяки цій системі ракету росіян було знищено.

Зазначається, що із Patriot було випущено декілька ракет під різними кутами, аби перехопити “Кинджал”.

На думку посадовців, росіянам вдалось визначити місце розташування системи вловивши сигнали, які випускає Patriot.

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення наближених цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети тощо.

Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження.

За словами офіційних осіб, є способи певною мірою замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцезнаходження системи, дислокованої за межами Києва.

Україна отримала щонайменше дві системи Patriot, одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону, яка раніше не могла перехопити більш сучасні російські ракети, такі як “Кинджал”

Коли США вперше оголосили, що надішлють ракетні системи Patriot в Україну, термін доставки складав кілька місяців, враховуючи складність системи та необхідність навчити десятки українських військовослужбовців, як працювати з батареєю, яка складається з кількох компонентів. Але українці вже добре навчилися використовувати системи протиповітряної оборони, що дозволило США скоротити стандартну програму підготовки приблизно в один рік до кількох місяців.

Остаточна перевірка систем Patriot відбулася в середині квітня, коли інструктори США, Німеччини та Голландії приєдналися до українських військовослужбовців для останньої перевірки систем перед тим, як невдовзі вони були відправлені в Україну.

ДОВІДКА: Defense Express заявило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було. Після цього у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети.

Вже 6 травня у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.