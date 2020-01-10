Ракету, яка могла збити український літак Boeing 737-800, могли запустити з секретної іранської військової бази IRSG.

Про це повідомив один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев в Twitter.

Журналіст пояснив, що для визначення місця, звідки могли випустити ракету, було обчислено кут щодо траєкторії. Це дозволило застосувати візуально сприйняту швидкість, визначивши відстань від місця запуску до місця вибуху. Ракета пролетіла 6,5 км.

На такій відстані розташовано тільки один об’єкт – іранська секретна база IRSG.

“Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Це відстань від місця запуску становило близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG”, – написав він.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.