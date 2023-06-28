Глава Міністерства оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу у Палаті громад поінформував про використання українськими військовими британської зброї.

Джерело: Sky News

За словами очільника британського оборонного відомства, ракети Storm Shadow, передані на озброєння Україні, мали “значний вплив” на перебіг війни, розв’язаної Росією.

Водночас він додав, що цей тип зброї “майже безпомилково” атакував російську матеріально-технічну базу.

ДОВІДКОВО. Storm Shadow – крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Її зазвичай запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км (155 миль) вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу “земля-земля” (ATACMS).

Раніше Воллес заявив, що Збройні сили України у межах літньої кампанії повернули більше території, ніж Російська Федерація захопила за час свого зимового наступу.

Зауважимо, що глава Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс попередив, що навіть коли Україна виграє війну, загроза з боку Російської Федерації збережеться.