Про це заявив  журналіст, народний депутат від партії “Голос” Сергій Рахманін в інтерв’ю виданню LB.ua.

За словами Рахманіна Зеленський залишився кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність та який не може собі дозволити “певних речей”.

Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час, у такій складній країні, таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент”, – зазначив Сергій Рахманін.

Політик наголосив, що якщо Володимир Зеленський постійно згадує лідера партії “Європейська Солідарність” – це означає, що він його боїться. Також додав, що президент – це не просто особа, це інститут влади.

Президент – такий самий інститут, як Кабінет Міністрів чи Верховна Рада. Це не просто фізична особа, яка очолює державу. Це інститут з певним набором повноважень і величезним рівнем відповідальності”, – наголосив народний депутат. 

Коли йдеться про верховного головнокомандувача в державі, яка веде війну, і ще й у переддень можливого загострення збройного конфлікту, Рахманін зазначив, що глава держави “не може собі дозволити розкіш бути дрібним”.

Дріб’язок, дрібні образи, помсту, будь-що інше потрібно заховати у свою внутрішню шафу, а краще – металевий сейф, замкнути на величезний ключ і викинути його в Дніпро”, – зауважив політик. 