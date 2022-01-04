Народний депутат та журналіст Сергій Рахманін зазначив, що Президент України Володимир Зеленський "занадто закомплексований", як для людини, яка обіймає найвищу посаду.

Про це заявив журналіст, народний депутат від партії “Голос” Сергій Рахманін в інтерв’ю виданню LB.ua.

За словами Рахманіна Зеленський залишився кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність та який не може собі дозволити “певних речей”.

Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час, у такій складній країні, таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент”, – зазначив Сергій Рахманін.

Політик наголосив, що якщо Володимир Зеленський постійно згадує лідера партії “Європейська Солідарність” – це означає, що він його боїться. Також додав, що президент – це не просто особа, це інститут влади.

Президент – такий самий інститут, як Кабінет Міністрів чи Верховна Рада. Це не просто фізична особа, яка очолює державу. Це інститут з певним набором повноважень і величезним рівнем відповідальності”, – наголосив народний депутат.

Коли йдеться про верховного головнокомандувача в державі, яка веде війну, і ще й у переддень можливого загострення збройного конфлікту, Рахманін зазначив, що глава держави “не може собі дозволити розкіш бути дрібним”.