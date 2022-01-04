Про це заявив журналіст, народний депутат від партії “Голос” Сергій Рахманін в інтерв’ю виданню LB.ua.
За словами Рахманіна Зеленський залишився кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність та який не може собі дозволити “певних речей”.
Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час, у такій складній країні, таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент”, – зазначив Сергій Рахманін.
Політик наголосив, що якщо Володимир Зеленський постійно згадує лідера партії “Європейська Солідарність” – це означає, що він його боїться. Також додав, що президент – це не просто особа, це інститут влади.
Президент – такий самий інститут, як Кабінет Міністрів чи Верховна Рада. Це не просто фізична особа, яка очолює державу. Це інститут з певним набором повноважень і величезним рівнем відповідальності”, – наголосив народний депутат.
Коли йдеться про верховного головнокомандувача в державі, яка веде війну, і ще й у переддень можливого загострення збройного конфлікту, Рахманін зазначив, що глава держави “не може собі дозволити розкіш бути дрібним”.
Дріб’язок, дрібні образи, помсту, будь-що інше потрібно заховати у свою внутрішню шафу, а краще – металевий сейф, замкнути на величезний ключ і викинути його в Дніпро”, – зауважив політик.
- Також польський журналіст Адам Міхнік зазначив, що колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у книзі “Вибір” розповів про свій візит до Києва та прокоментував зустріч з Володимиром Зеленським, додавши, що опозиція в Україні для президента більша емоційна проблема, ніж Росія.
- Також лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію
- Нагадаємо, правозахисники пояснили, чому ця підозра має характер політичного переслідування Петра Порошенка.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Громадське понадпартійне об’єднання “Рух опору капітуляції” заявило, що в Україні відбувається політичний тиск на громадських активістів і волонтерів, журналістів, Суспільне мовлення, україноцентричну політичну опозицію та на п’ятого Президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.