Вперше після російського вторгнення та попадання під санкції російський олігарх, засновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман дав інтерв'ю та розповів з якими труднощами йому довелося зіткнутися на тлі російсько-української війни.

Про це повідомив в інтерв’ю Bloomberg Businessweek.

За словами бізнесмена, його банківську картку та рахунки заблокували, через що він не може заплатити за прибирання, а тим більше знайти новий будинок, аби виїхати з Лондона. Фрідман зізнався, що почувається “у полоні”.

Йому доведеться отримувати дозвіл на витрати грошей у британського уряду, який має визначити, чи варто задовільняти його запит. Як зазначає видання, витрати Фрідмана можуть обмежити сумою близько $3300 на місяць.

Відтепер він намагається розібратися, як сплатити невеликі витрати, наприклад, на клінінг.

“Можливо, мені варто прибирати будинок самому. Це нормально. У студентстві я жив у маленькій кімнаті гуртожитку ще з чотирма чоловіками. Але через 35 років це несподівано”, — зауважує мільярдер.

Михайло Фрідман має ізраїльський паспорт, однак немає там житла, а наразі немає і доступу до грошей для покупки нерухомості. Водночас він має особняк у Лондоні, будинки у Москві та квартири для батьків у Латвії. При цьому він зазначив, що його проблеми — це “ніщо”, у порівнянні з ситуацією в Україні.

“Я тут у полоні”, — зізнається він.

57-річний Фрідман народився і виріс у Радянському Союзі, у Львові. Він був олігархом “першої хвилі”, заробивши статки на банківській справі та енергетиці під час приходу Путіна до влади. Його батьки — громадяни України, які донедавна жили у квартирі у Львові.

“Я знаю кожен куточок цього міста. Я завжди думав, що Україна буде чинити опір”, — сказав олігарх.

Також він вважає санкції Заходу, спрямовані проти нього, його партнера Петра Авена та інших представників російського бізнесу Фрідман нелогічними. Фрідман стверджує, що європейські лідери помилково вважають, що бізнесмени можуть впливати на проведення військової операції в Україні.

“Це означає, що ті, хто ухвалюють ці рішення, нічого не розуміють у тому, як влаштована Росія. І це небезпечно для майбутнього”, — заявив мільярдер.