Німецький гурт Rammstein висловив свої підтримку українському народу, котрий бореться проти російської військової агресії. Раніше Тілль Ліндеманн скасував концерти в Москві та Новосибірську через дії РФ в Україні.

Про це йдеться у заяві гурту у Facebook.

Група Rammstein висловили підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду.

“Насамперед у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу за їх страждання. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов’язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути розчаровані діями свого уряду, і ми хочемо пам’ятати про гуманність, яка властива як російським, так і українським громадянам”, – йдеться у заяві.

Концерти було заплановано на грудень 2022 року. Попередньо Ліндеманн планував у листопаді 2022 року влаштувати концерти в Києві, Ризі, Празі та Братиславі. Натомість грудневі концерти в Новосибірську та Москві позначені як скасовані. У Новосибірську співак мав виступити 5 грудня.