Про це йдеться у заяві гурту у Facebook.
Група Rammstein висловили підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду.
“Насамперед у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу за їх страждання. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов’язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути розчаровані діями свого уряду, і ми хочемо пам’ятати про гуманність, яка властива як російським, так і українським громадянам”, – йдеться у заяві.
Концерти було заплановано на грудень 2022 року. Попередньо Ліндеманн планував у листопаді 2022 року влаштувати концерти в Києві, Ризі, Празі та Братиславі. Натомість грудневі концерти в Новосибірську та Москві позначені як скасовані. У Новосибірську співак мав виступити 5 грудня.
- Нагадаємо, у росії різко здорожчали туристичні путівки до ще відкритих країн.
- 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.
- Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+“, “Лукойл” та “Полюс”.