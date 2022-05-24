Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн. Він зазначив, що кількість країн-учасниць збільшується, а серед континентів не представлена лише Антарктида.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Разом з колегами ми докладно поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі. Ми констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби українських захисників. Якщо на першій зустрічі ключовими словами були “timing” і “transition”, цього разу додалося ще слово “coordination”. Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект”, – заявив Олексій Резніков.

Також міністр оборони зазначив, що розраховує на те, що на наступній зустрічі у червні він зможе доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Натомість додав, що Україна вже отримала підтвердження щодо посилення берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.

“Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом”, – зауважив Олексій Резніков.

Міністр оборони України подякував всім країнам-партнерам, які підтримують Україну та додав, що усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил та стійкістю всього українського народу.