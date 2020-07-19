Про це Кадиров написав у Telegram.

Так, Кадиров опублікував відео 2018 року, в якому Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону повідомив, що вибачався за відеоролик, в який потрапили кадри з главою Чечні, що плакав.

Тепер Кадиров вимагає підтвердження вибачень від Зеленського. “Якщо ж ні, то вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, пам’ять якого ви образили!” – підкреслив Кадиров.

Чеченський лідер назвав Зеленського нечесним і вивертким – це стосується обіцянок “покінчити з війною на Донбасі”.

“Я син загиблого батька, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначитеся, нарешті, з тим, хто ви є. Ви нечесні і виверткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка. що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?”

А ще Кадиров закликав Зеленського “вибудувати правильні, добросусідські відносини з великою Росією”.