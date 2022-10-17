Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.
“Росія — країна-терорист!”, – наголосив Кличко.
Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності // 4 фото
Загалом, за інформацією мера столиці, зранку 28 дронів летіли в бік Києва.
Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.
- Сьогодні вранці під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
- Російські військові завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України в трьох областях. Внаслідок атак сотні населених пунктів знеструмлено.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.