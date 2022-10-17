Сьогодні вранці росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

“Росія — країна-терорист!”, – наголосив Кличко.







Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності // 4 фото

Загалом, за інформацією мера столиці, зранку 28 дронів летіли в бік Києва.

Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.