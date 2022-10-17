Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

“Росія — країна-терорист!”, – наголосив Кличко.

  • Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності

    Фото: Віталій Кличко

  • Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності

    Фото: Віталій Кличко

  • Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності

    Фото: Віталій Кличко

  • Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності

    Фото: Віталій Кличко

Ранкова атака Києва: загинули троє осіб, серед яких – жінка на шостому місяці вагітності // 4 фото

Загалом, за інформацією мера столиці, зранку 28 дронів летіли в бік Києва.

Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.

  • Сьогодні вранці під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
  • Російські військові завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України в трьох областях. Внаслідок атак сотні населених пунктів знеструмлено.
  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.