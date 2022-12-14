Вранці 14 грудня росіяни атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе. Загалом окупанти випустили 13 БПЛА. Всі дрони були знищені силами ППО, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель.

Про це повідомили КМВА, голова Київської ОВА Олексій Кулеба та президент України Володимир Зеленський.

Так, за повідомленням КМВА, цього ранку Київ зазнав двох хвиль атак ворожих дронів.

“Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Своєю чергою голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що повітряна тривога в області тривала понад 3 години через атаку БПЛА.

“Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО”, – зазначив він.

Кулеба додав, що відповідні служби приступили до виявлення місць падіння збитих дронів.

“Маємо один пошкоджений уламками дрону приватний будинок. На щастя, без постраждалих”, – зауважив очільник Київщини.

Прокоментував атаку дронів на Київську область і президент Зеленський. У відеозверненні він наголосив, що, за попередніми даними, всі 13 БПЛА запущені окупантами, були збиті українською ППО.