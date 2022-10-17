Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Росіяни атакували центр столиці, Шевченківський район Києва, дронами-камікадзе. Загалом у місті пролунали три вибухи. Два “прильоти” підтвердив Кличко.
В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи.
Ще кілька житлових будинків зазнали ушкоджень. На місці працюють медики.
“Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – наголосив Кличко.
- 6 жовтня на півдні протиповітряна оборона знищила 11 дронів-камікадзе Shahed-136, водночас 9 з них – за годину.
- Протягом 15 жовтня українські захисники знищили 300 російських окупантів. З 24 лютого, станом на 15 жовтня загальне чисто убитих на території України загарбників сягає 65 000 одиниць живої сили.
- На думку розвідки Великої Британії, російська оборонна промисловість не в змозі вироблятипередові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.