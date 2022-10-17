Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Росіяни атакували центр столиці, Шевченківський район Києва, дронами-камікадзе. Загалом у місті пролунали три вибухи. Два “прильоти” підтвердив Кличко.

В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи.

Ще кілька житлових будинків зазнали ушкоджень. На місці працюють медики.

“Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – наголосив Кличко.