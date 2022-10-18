Ранкові тривоги, ефективність IRIS-T та питання повернення переселенців – Зеленська в інтерв’ю Bild

Дружина президента Олена Зеленська розповіла про побут під час російських обстрілів українських міст та подякувала Німеччині за потужну систему ППО IRIS-T, завдяки якій "вдалось врятувати багато життів", адже більшість іранських дронів не досягли своїх цілей.

Про це перша леді зазначила в інтерв’ю кореспонденту BILD Полу Ронцхаймеру.

Як і багатьох інших українців, повномасштабне російське вторгнення застало Зеленську зненацька. Вона наголосила, що війна почалася не 24 лютого, а у 2014 році, натомість те, що почалося в лютому, “було зовсім іншим, це був теракт”.

Розповідає, що з самого початку розуміла, що її чоловік, президент України Володимир Зеленський не збирається залишати Київ, тож не було сенсу про це думати.

“Була гнітюча атмосфера”, — розповідає Зеленська про перші дні війни. Російський спецназ полював на її чоловіка, Київ ледь не оточили. “Ми знали, що над нами нависла велика небезпека. Я зробила те, що очікується від мене як від матері: зберігала спокій і посміхалася своїм дітям”.

Дружина президента згадує, що під час нещодавньої атаки іранськими дронами прокинулась раніше за будильник, через вибухи. Разом з дітьми спустилась в укриття, проте мусила полишити підвал згодом, аби приготувати дітям сніданок.

За її словами, неможливо щось планувати на тривалий термін, адже не зрозуміло, коли РФ знову атакуватиме.

“Ви не можете планувати життя більше ніж на кілька хвилин”, – зазначила Зеленська.

Навіть зараз, через вісім місяців після початку повномасштабної війни, донька Олександра і син Кирило рідко бачать свого тата і, звісно, сумують за ним.

Сама вона бачить чоловіка “іноді на роботі, в офісі”. Натомість сім’я Зеленських “у побуті роз’єднана”. Війна, розлука, постійна небезпека теж тягарем лягає на президентську родину.

Водночас Зеленська зауважила, що діти звикають швидше за дорослих.

Кирило “не боїться йти до школи. Там його друзі та однокласники. Він хоче йти до школи”. Проте, розповіла дружина президента, цього понеділка він залишився вдома. Зауважує: “спокійніше, коли бачу його поруч”.

На запитання, чого зараз гостро потребує Україна, перша леді відповіла – високотехнологічної системи ППО IRIS-T.

“Німці можуть пишатися собою, — додала Зеленська, — тому що вони врятували багато життів. У понеділок вранці безпілотники не змогли досягти багатьох цілей. Також завдяки системі, яку ви зробили для нас”.

Вона також закликала країни Заходу посилити постачання зброї Україні, адже тоді, зокрема “більшість переселенців зможуть безпечно повернутися додому”.

Зеленська знає, що “Німеччині також важко, що навантаження на суспільство дуже велике”. Але вона просить трохи терпіння.

“Треба зачекати безпечніших часів, щоб люди повернулися”, – пояснила вона.