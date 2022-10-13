Сьогодні вранці російські окупанти атакували Київську область іранськими дронами-камікадзе. Ворожі БПЛА завдали трьох ударів по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його інформацією, атака на область відбулась близько 5 ранку.

Дрони-камікадзе завдали трьох ударів по об’єкту інфраструктури на території однієї з громад Київщини.

Внаслідок обстрілу на об’єкті виникла пожежа.

“Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежу локалізовано, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС”, – повідомив Кулеба.

Він укотре закликав жителів області не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.

“Не вказувати локації та місця прильотів. Будьте відповідальними, адже від цього залежить наша з вами безпека”, – написав він.