Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його інформацією, атака на область відбулась близько 5 ранку.
Дрони-камікадзе завдали трьох ударів по об’єкту інфраструктури на території однієї з громад Київщини.
Внаслідок обстрілу на об’єкті виникла пожежа.
“Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежу локалізовано, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС”, – повідомив Кулеба.
Він укотре закликав жителів області не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.
“Не вказувати локації та місця прильотів. Будьте відповідальними, адже від цього залежить наша з вами безпека”, – написав він.
- В ніч на 13 жовтня українські захисники збили 6 іранських дронів-камікадзе типу “Shahed-136” над Півднем України.