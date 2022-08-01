Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один із російських снарядів сьогодні вранці вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку у Салтівському районі, є жертви, пошкоджені автомобілі.
Також вночі росіяни завдали ударів по Мерефі (Харківська область), внаслідок чого постраждав 42-річний охоронець і було пошкоджено будівлю промислового об’єкта цивільної інфраструктури.
Ранковий обстріл Салтівського району Харкова: є жертви // 4 фото
Вночі ворог завдав удару по Чугуєву, було пошкоджено виробничу будівлю. Протягом ночі зазнав обстрілів Ізюмський, Чугуївський і Богодухівський райони. В останньому загинув 54-річний мирний мешканець.
- На Харківському напрямку противник протягом останньої доби обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового.
- Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.