Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район міста Харків. Поранення отримали двоє чоловіків, 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один із російських снарядів сьогодні вранці вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку у Салтівському районі, є жертви, пошкоджені автомобілі.

Також вночі росіяни завдали ударів по Мерефі (Харківська область), внаслідок чого постраждав 42-річний охоронець і було пошкоджено будівлю промислового об’єкта цивільної інфраструктури.







Ранковий обстріл Салтівського району Харкова: є жертви // 4 фото

Вночі ворог завдав удару по Чугуєву, було пошкоджено виробничу будівлю. Протягом ночі зазнав обстрілів Ізюмський, Чугуївський і Богодухівський райони. В останньому загинув 54-річний мирний мешканець.