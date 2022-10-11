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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, вранці росіяни завдали удару по Запоріжжю 12-ма ракетами типу С-300.

Ціллю росіян стали громадські об’єкти Запоріжжя.

Зокрема 2 ворожі ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина та виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Інші російські ракети поцілили в навчальний заклад: руйнувань зазнали школа та амбулаторія.