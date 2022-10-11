Вранці 11 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом по місту випустили 12 ракет, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, вранці росіяни завдали удару по Запоріжжю 12-ма ракетами типу С-300.

Ціллю росіян стали громадські об’єкти Запоріжжя.

Зокрема 2 ворожі ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина та виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Інші російські ракети поцілили в навчальний заклад: руйнувань зазнали школа та амбулаторія.