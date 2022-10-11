Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його інформацією, вранці росіяни завдали удару по Запоріжжю 12-ма ракетами типу С-300.
Ціллю росіян стали громадські об’єкти Запоріжжя.
Зокрема 2 ворожі ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина та виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Інші російські ракети поцілили в навчальний заклад: руйнувань зазнали школа та амбулаторія.
- 9 жовтня вночі РФ скоїла черговий акт нападу на Запоріжжя – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.