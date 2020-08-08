Про це в коментарі #Буквам розповів асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко.

“Ситуація з ростом захворювань пов’язана з передчасним введенням жорсткого карантину, коли кількість випадків захворювання на країну була мінімальною. Тоді не дозволялося виходити з дому без необхідності, не працював транспорт і тому подібне. Інші країни вводили такий жорсткий карантин тільки тоді, коли в лікарні почало надходити дуже багато важких пацієнтів”, – зазначив він.

За його словами, після двомісячного локдауну люди все частіше стали ігнорувати протиепідемічні вимоги.

“У нас люди спочатку посиділи два місяці вдома: комусь просто набридло, у когось почав валитися бізнес. Зрозуміло, що довго локдаун не може тривати. Може владі ось цей двомісячний запас міцності треба було приберегти на більш пізній термін … Зараз же люди ведуть себе вільно: відвідують громадські місця, не дотримуються елементарних протиепідемічних правил”, – зазначає Ілля Бурлаченко.

Що стосується зростання захворювання, то, за його словами, у наших людей часом геть відсутня культура “правильно хворіти”.

“Наші люди з температурою 38 ще на роботу прийдуть, “викосять” пів офісу, а ті в свою чергу – домашніх. Але ж всього навсього треба було сидіти вдома і лікуватися. Не можна, захворівши, ходити на роботу або в магазини. Схожим чином поводилися італійці – ввели карантин, а вони всі в парки пішли, по кафе, барам … Наприклад, основне гасло органів охорони здоров’я в США це: “Носи маску, щоб захистити інших, а інші будуть носити маску, щоб захистити тебе”.