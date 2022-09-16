Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

Президент не погодився з припущенням, що війна добігає кінця: “Поки що рано говорити про закінчення цієї війни”, — сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не розпочав контрнаступ, і що територіальні надбання справлять враження на інші країни: “Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн”, — зазначив Зеленський.

Також він повторив наголосив на важливості країнам-партнерам активізувати постачання зброї до України: “Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії”, — сказав він.

Президент, до прикладу, зазначив про “певні психологічні бар’єри” в Німеччині для постачання військової техніки “через її нацистське минуле”, одна зауважив, що такі постачання життєво важливі для України, аби захищатися від “російського фашизму”.

“Є деякі докази [воєнних злочинів Росії на звільнених нещодавно територіях] і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це”, — сказав Зеленський на запитання, чи існують докази цих злочинів.