Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.
Президент не погодився з припущенням, що війна добігає кінця: “Поки що рано говорити про закінчення цієї війни”, — сказав він.
Водночас Зеленський зазначив, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не розпочав контрнаступ, і що територіальні надбання справлять враження на інші країни: “Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн”, — зазначив Зеленський.
Також він повторив наголосив на важливості країнам-партнерам активізувати постачання зброї до України: “Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії”, — сказав він.
Президент, до прикладу, зазначив про “певні психологічні бар’єри” в Німеччині для постачання військової техніки “через її нацистське минуле”, одна зауважив, що такі постачання життєво важливі для України, аби захищатися від “російського фашизму”.
“Є деякі докази [воєнних злочинів Росії на звільнених нещодавно територіях] і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це”, — сказав Зеленський на запитання, чи існують докази цих злочинів.
- На території Ізюму кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.
- В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- Також раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Водночас він запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.