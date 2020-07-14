Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я хочу сьогодні чітко наголосити: стверджувати, що літак було збито унаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, зарано. У нас є багато запитань, і ми потребуємо великої кількості авторитетних, неупереджених, максимально об’єктивних відповідей про те, що сталося. Станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак був збитий в результаті людської помилки. Ми переконані, що це питання має вирішуватися в рамках кримінального розслідування з встановленням всіх фактів. Після цього можна буде остаточно стверджувати про ту чи іншу версії збивання українського літака”, – наголосив Кулеба.
Очільник МЗС запевнив, що Іран в будь-якому випадку буде відповідати за скоєне згідно з міжнародним правом.
“Міністерство закордонних справ України повністю готове до цієї юридичної та дипломатичної боротьби, і ми зробимо все від нас залежне, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що трапилося”, – зазначив Кулеба.
Він також поінформував, що іранська сторона висловила готовність прибути в Україну для переговорів щодо компенсацій в період з 20 по 30 липня цього року.
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Крім того, міністр нагадав, що наступного тижня у Франції повинна проходити розшифровка “чорних скриньок” літака МАУ. У ній візьмуть участь експерти з США, Канади, Франції, Великої Британії та України.
“Останній звіт іранського технічного розслідування констатує, що український літак був збитий з ракетної установки. Це не новина, про це ми всі знали. Наступний важливий етап – це розшифрування “чорних скриньок”, яке має відбутися наступного тижня у Франції. Участь в їх зчитуванні візьмуть кращі експерти з США, Канади, Франції, Великої Британії та України”, – розповів Кулеба.
(На відео – з 9:20)
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.
- Іран виплатить компенсації членам родин іноземних громадян, які загинули в результаті збиття літака українських авіаліній.