«Рапід» – «Зоря»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні відбудеться поєдинок між луганською “Зорею” та віденським “Рапідом”.

#Букви повідомляють, де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи.

Коли: 19 серпня о 22:00 за Києвом

Де: стадіон Альянц (Відень)

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)

Де дивитись трансляцію: Київстар ТБ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТБ, sweet.tv, oll.tv.

Орієнтовні склади

“Рапід”: Стребінгер — Шульцбахер, Віммер, Гремль, Ульманн, Граховац, Шустер, Фоунтас, Кнасмюллнер, Грюлль, Кара.

“Зоря”: Шевченко — Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жуніньо, Назарин, Кочергін, Громов, Булеца, Аллахьяр, Шахаб

“Рапід” та “Зоря” спільно не провели жодного офіційного поєдинку.

“Рапід” посідає 10-те місце в австрійській Бундеслізі з чотирма очками після чотирьох турів. Клуб вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись празькій “Спарті”. У попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи віденці обійшли кіпрський “Анотросіс”.

“Зоря” посідає дев’яте місце в українській Прем’єр-лізі з чотирма очками після чотирьох турів. Це перший матч клубу в новому сезоні єврокубків.