«Рапід» – «Зоря»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

#Букви повідомляють, де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи.
Коли: 19 серпня о 22:00 за Києвом
Де: стадіон Альянц (Відень)
Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)
Де дивитись трансляцію: Київстар ТБ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТБ, sweet.tv, oll.tv.
Орієнтовні склади
- “Рапід”: Стребінгер — Шульцбахер, Віммер, Гремль, Ульманн, Граховац, Шустер, Фоунтас, Кнасмюллнер, Грюлль, Кара.
- “Зоря”: Шевченко — Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жуніньо, Назарин, Кочергін, Громов, Булеца, Аллахьяр, Шахаб
“Рапід” та “Зоря” спільно не провели жодного офіційного поєдинку.
“Рапід” посідає 10-те місце в австрійській Бундеслізі з чотирма очками після чотирьох турів. Клуб вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись празькій “Спарті”. У попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи віденці обійшли кіпрський “Анотросіс”.
“Зоря” посідає дев’яте місце в українській Прем’єр-лізі з чотирма очками після чотирьох турів. Це перший матч клубу в новому сезоні єврокубків.
- Раніше донецький “Шахтар” у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів обіграв бельгійський “Генк”. За сумою двох матчів “Шахтар” із рахунком 4:1 вийшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з “Монако” (Франція).