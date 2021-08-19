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«Рапід» – «Зоря»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні відбудеться поєдинок між луганською “Зорею” та віденським “Рапідом”.

Четвер, 19 серпня 2021, 17:59

Фото: ФК "Зоря"

#Букви повідомляють, де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи.

Коли: 19 серпня о 22:00 за Києвом

Де: стадіон Альянц (Відень)

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)

Де дивитись трансляцію: Київстар ТБ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТБ, sweet.tv, oll.tv.

Орієнтовні склади

  • “Рапід”: Стребінгер — Шульцбахер, Віммер, Гремль, Ульманн, Граховац, Шустер, Фоунтас, Кнасмюллнер, Грюлль, Кара.
  • “Зоря”: Шевченко — Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жуніньо, Назарин, Кочергін, Громов, Булеца, Аллахьяр, Шахаб

“Рапід” та “Зоря” спільно не провели жодного офіційного поєдинку.

“Рапід” посідає 10-те місце в австрійській Бундеслізі з чотирма очками після чотирьох турів. Клуб вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись празькій “Спарті”. У попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи віденці  обійшли кіпрський “Анотросіс”.

“Зоря” посідає дев’яте місце в українській Прем’єр-лізі з чотирма очками після чотирьох турів. Це перший матч клубу в новому сезоні єврокубків.

  • Раніше донецький “Шахтар” у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів обіграв бельгійський “Генк”. За сумою двох матчів “Шахтар” із рахунком 4:1 вийшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з “Монако” (Франція).
Теги: Зоря, матч з футболу, Рапід

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