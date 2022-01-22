22 січня у Львові помер волонтер Кость Миско, його поховають 25 січня, за 40 км від Львова у його рідному селі Бринці Загірні.

Про це волонтерка Валентина Полончевська сповістила на сторінці у Facebook.

Друзі. З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї Держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть – приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав, та для його рідних людей”, – йдеться в дописі на сторінці волонтерки Валентини Полончевської.

Причину смерті наразі не повідомляють. Як стверджує друг Миска Іван Савицький, він помер не від коронавірусної хвороби.

Його дружина Оксана Змієвець також повідомила про втрату: “Вічная Пам’ять Тобі Мій Ангеле!”

У Гарнізонному храмі Львова перед похованням Костя Миска відбудеться парастас за померлим, початок – о 9:00. Також рідні просять не приносити на похорон пластикові квіти й вінки.