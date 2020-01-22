Brexit обійшовся Великобританії майже в ту ж суму, що і всі загальні внески Сполученого Королівства в Євросоюз.

Про це свідчить інфографіка, опублікована на німецькому порталі статистики Statista.

У не настільки віддаленому майбутньому Brexit буде коштувати навіть більше, ніж всі платежі Великобританії до бюджету ЄС за останні 47 років, зазначається на порталі.

Аналіз Bloomberg Economics, проведений Business Insider, показав, що економічні втрати через рішення Великобританії покинути Євросоюз вже досягли 130 млрд фунтів стерлінгів, і очікується, що до кінця цього року ця цифра виросте до 203 млрд фунтів стерлінгів.

З 1973 року загальний обсяг платежів Великобританії до бюджетів ЄС склав 215 мільярдів фунтів стерлінгів з урахуванням інфляції відповідно до даних Бібліотеки Палати громад.