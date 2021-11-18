У неділю, 26 вересня, під час матчу “Кременчук” – “Донбас” на чемпіонаті України з хокею стався прикрий випадок, який згодом переріс у міжнародний скандал. Гравець "Кременчука" Андрій Деніскін, звертаючись до американського хокеїста "Донбасу" Джейлена Смерека, показав, як начебто їсть банан. У світовій хокейній спільноті у такому жесті побачили прояв расизму.

Про це розповідають #Букви.

Гравця “Кременчука” Андрія Деніскіна за расистський жест на адресу темношкірого захисника “Донбасу” Джейлена спершу видалили до кінця матчу, а згодом він отримав від Федерації хокею України 3+10 матчів дискваліфікації.

Коментатор матчу звернув увагу на жест Деніскіна та заявив, що хокеїста слід покарати.

Вже згодом про поведінку українця знав майже весь хокейний світ.

Новий президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф наказав комітету з етики ІІХФ розслідувати інцидент і надати офіційну оцінку дискваліфікації на 13 ігор. У коментарі агентству Reuters президент заявив: “Тринадцять ігор — це третина сезону. Це багато, але ми вважаємо, що цього недостатньо”.

На поведінку Деніскіна звернув увагу провідний хокейний аналітик ESPN Ґреґ Вишинскі, який у своєму дописі зазначив, що в Україні вчинок хокеїста отримав миттєве засудження.

Колишній воротар клубів НХЛ Кевін Вікс, який зараз працює ведучим та експертом на NHL Network, у Twitter опублікував відео інциденту, де написав, що очікує від IIHF та УХЛ тривалої дискваліфікації для Деніскіна.

“Вітаю, IIHF та УХЛ! Сподіваюся на усунення щонайменше на один рік без оплати у всіх лігах та міжнародних змаганнях. Дії цього гравця є такими, що ображають та не пробачають. З нетерпінням чекаю на ваше відповідне рішення щодо покарання”.

Не залишилися осторонь інциденту й нинішні гравці НХЛ. Зокрема темношкірий нападник “Флориди” Ентоні Дюклер зазначив, що расизм все ще залишається великою проблемою для хокею.

“Чи я здивований? Ні. Це все ще є величезною проблемою для цієї гри. Не можу дочекатися, коли почую про покарання, від цього багато залежатиме для цієї гри”.

“Мені гидко, – написав форвард “Піттсбурга” П’єр-Олів’є Джозеф. – Ми всі з тобою, брате Джейлен Смерек”.

А це допис хокеїста “Маріуполя” Еліезера Щербатова. Він висловив підтримку американцю та засудив прояв расизму:

Реакція від хокеїстів:

Отже, впродовж кількох днів про цю ситуацію написали в ESPN, CNN, Daily Mail, Toronto Sun, Sports Network, Sportsnet та чимало інших міжнародних ЗМІ.

Зазначимо, що на своїй сторінці в Instagram українець Андрій Деніскін перепросив за вчинок.

“Хочу висловити публічні вибачення гравцю хокейного клубу “Донбас” Джейлену Смереку. Під час матчу “Кременчук” – “Донбас”, я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати образою через расову приналежність. Я поважаю всіх людей незалежно від їхньої расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні”.

Згодом стало відомо про звільнення генерального менеджера УХЛ Євгена Количева, який на своїх сторінках у соціальних мережах висвітлював ситуацію та виступав на підтримку Смерека.

“Я відкрито говорив про расизм в українському хокеї, та Федерація хокею України звільнила мене з посади генерального менеджера УХЛ. Чи розв’яже це проблему? Ні. Чи змусить це мене замовкнути? Ні!” – написав Количев.

У коментарі #Буквам, Євген Количев зазначив, що його звільнення (30 вересня) відбулося з порушеннями закону та статуту Ліги.

“Чи розумієте ви, Євгене, що ви своїм оцінним судженням завдаєте прямої шкоди репутації хокею в Україні? Чи даєте собі оцінку в цьому питанні? Ви допомагали поширювати інформацію, Євгене, ми добре про це знаємо. Ви на сайті ліги насамперед розміщуєте інформацію з конкретно взятим, вирізаним шматком, з маніпуляцією про ці факти. Якщо ви так добре розумієтеся на питаннях расизму та дискримінації, може там вам краще працювати?” – сказав Зубко під ZOOM-конференцію, відео якої є в розпорядженні нашого видання.

Згодом американець Смерек залишив Україну та перебрався до німецької Ліги.

11 листопада Федерація хокею України ініціювала збори клубів-засновників УХЛ, проте провести повноцінну нараду не вдалося. Троє з чотирьох представників клубів-засновників Української хокейної ліги залишили засідання через спробу ФХУ знову звільнити Количева.

Крім того, на знак протесту проти дій ФХУ сім гравців збірної України залишили розташування команди на товариському турнірі в Будапешті та повернулися до України.

16 листопада дисциплінарний комітет Федерації хокею України покарав тимчасовим відстороненням хокеїстів, що самовільно покинули збірну України перед початком товариського турніру. Про це зазначається на офіційному сайті організації.

На турнірі збірна України мала у складі 22 хокеїстів. Проте за день перед початком змагань “Донбас” та “Краматорськ” відкликали своїх гравців.

Відсторонення зазнали представники “Донбасу” – Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук, а також гравець “Краматорська” Павло Таран. Вони залишили збірну перед стартом турніру.

Тепер усім зазначеним хокеїстам заборонено виходити на лід в офіційних змаганнях на час розслідування, яке було розпочато Федерацією хокею України.

ХК “Донбас” своєю чергою зазначив, що рішення комітету ФХУ є таким, що порушує трудове законодавство України.

“16 листопада 2021 року дисциплінарним комітетом Федерації хокею України було ухвалено рішення про застосування дисциплінарної санкції до гравців ХК “Донбас” у вигляді тимчасового позбавлення права участі у чемпіонаті України на строк до 2-х місяців.

Зазначене рішення … грубо порушує трудове законодавство України. Гравці є працівниками хокейного клубу “Донбас”, з якими укладено трудові контракти.. За виконання цих обов’язків клуб сплачує гравцям заробітну плату. Водночас, ухвалюючи рішення про позбавлення гравців права на участь у чемпіонаті України, ФХУ втручається у господарську діяльність клубу та трудові відносини хокеїстів та клубу, а також позбавляє гравців їхнього конституційного права на працю”.

У коментарі #Буквам пресаташе Федерації хокею України Іван Вербицький зазначив, що жест хокеїста Деніскіна “був схожий на расистський, але його спровокували”.

“Це ж хокей. На льоду буває багато слів, багато речей, яких ми не бачимо. Коли провокують одне одного. Коли хокеїсти під час гри збивають одне одного – це помітно, а коли вони обзивають одне одного, це як правило проходить повз увагу. До цього в хокеї ставляться, як до чогось буденного. Це така специфіка спорту.

На темі расизму зараз дуже спекулюють у різних країнах. То й же Деніскін проживав у США і спокійно співіснував там з людьми різної раси. В жодному разі я не вважаю його расистом. Просто у нього в той конкретний момент зіграли емоції. Так само у нього могли зіграти емоції й до іншої людини. Я не вважаю, що на цей випадок треба звертати таку увагу.

У хокеї за сезон буває сотні бійок. Великих і малих. А нецензурних і образливих висловлювань — десятки в кожному матчі. Це гра така. Проте вчепилися в Деніскіна”, – сказав Іван Вербицький.

Під час написання матеріалу знайшлося фото пресаташе ФХУ, на якому він показує жест, схожий на нацистське вітання.

У коментарі #Буквам Іван Вербицький заперечив, що це жест нацистського вітання.

“Це не “зіга”. Кадром можна зупинити багато жестів. Я не знаю, що ми тоді показували. Дуріли. Але в сучасному світі треба бути виключно серйозним і ретельно стежити, щоб якийсь жест, бува, комусь чогось не нагадав… В мене бурхливе життя, різні друзі, з якими ми виробляли й виробляємо казна-що, коли збираємося разом. Просто донедавна ще був час, коли можна було бути відкритим і не боятися, що якась фотографія кимось буде сприйнята по-особливому”, – сказав Вербицький.