Про це він написав у Instagram.
За його словами, коронавірус — це не іноземна загроза, а людська.
“Коронавірус — це не іноземна загроза, а людська. Расизм і ксенофобія, спрямовані на азійські громади, не захистять нас від вірусу, який, у свою чергу, не ставить під дискримінацію за расовою, статевою ознакою або кольором шкіри.
Тепер, більш ніж коли-небудь, ми повинні сказати привселюдно, щоб віддати належне мужності та стійкості тих, хто дуже сильно постраждав; наше розуміння заперечення неправди, підживлене байдужістю, і наше співчуття у боротьбі зі зростаючою ненавистю, завдає більше шкоди, ніж будь-яка хвороба.
Ми не будемо свідками образ і поганого поводження. Ми й надалі будемо голосом і будемо підтримувати маргінальні спільноти й бізнес, ми будемо союзником перед обличчям ворожості й відрази, і ми будемо невпинно боротися за людство. Будь ласка, приєднуйтеся до нас, щоб поширювати любов, єдність і спільність”.
Його підтримав непальсько-американський модельєр Прабал Гурунг: “Наші голоси проти ненависті та ксенофобії, наша єдність та солідарність, проявлені з грацією, співчуттям, добротою та чистим, ясним почуттям гідності, дають відповідь світу, що нам потрібно боротися з вірусом, а не з людьми”.
Філліп Лім – американський модельєр китайського походження, чиї батьки іммігрували до Америки з Таїланду під час геноциду в Камбоджі. Лім був співзасновником і працював в лос-анджелеському модному лейблі Development з 2000 по 2004 рік. Восени 2005 року він став співзасновником Phillip Lim з другом і діловим партнером Вень Чжоу, ставши креативним директором компанії. Лім домігся як критичного, так і комерційного успіху своєї однойменної лінії. У 2012 році він був удостоєний нагороди Ради Swarovski за чоловічий одяг.
- Раніше повідомлялося, що епіцентром спалаху коронавірусу в Європі є Італія — понад 150 інфікованих і шість померлих. Занепокоєння через хворобу розпалює істерію та дискримінацію щодо китайців.