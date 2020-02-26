Про це він написав у Instagram.

За його словами, коронавірус — це не іноземна загроза, а людська.

“Коронавірус — це не іноземна загроза, а людська. Расизм і ксенофобія, спрямовані на азійські громади, не захистять нас від вірусу, який, у свою чергу, не ставить під дискримінацію за расовою, статевою ознакою або кольором шкіри.

Тепер, більш ніж коли-небудь, ми повинні сказати привселюдно, щоб віддати належне мужності та стійкості тих, хто дуже сильно постраждав; наше розуміння заперечення неправди, підживлене байдужістю, і наше співчуття у боротьбі зі зростаючою ненавистю, завдає більше шкоди, ніж будь-яка хвороба.

Ми не будемо свідками образ і поганого поводження. Ми й надалі будемо голосом і будемо підтримувати маргінальні спільноти й бізнес, ми будемо союзником перед обличчям ворожості й відрази, і ми будемо невпинно боротися за людство. Будь ласка, приєднуйтеся до нас, щоб поширювати любов, єдність і спільність”.