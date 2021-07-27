Офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.

Про це повідомляє BBC.

Комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, провів перші слухання. Свідчення в справі давали четверо офіцерів поліції.

В складі комітету дев’ятеро осіб. Його створили після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, яка б займалась розслідуванням. Членів комітету призначала спікерка Палати представників – демократка Ненсі Пелосі. Головою комітету став демократ Бенні Томпсон.

На початку слухань присутнім продемонстрували відео подій 6 січня, коли бунтівники увірвалися до Капітолія.

Поліціянт Акуіліно Гонел розповів законодавцям, що його побили учасники штурму.

“Те, що відбувалося в той день, нагадувало поле бою в середні віки. Ми билися, аби запобігти вторгненню в Капітолій бунтівників, які хотіли похитнути наш демократичний процес… Ми пережили фізичне насилля… Це було жахливо…”, – сказав він.

Поліціянт додав, що його рідні бачили прямий ефір з-під стін Капітолію і намагались розгледіти його, аби зрозуміти – чи живий він. Він говорив зі сльозами на очах, особливо розповідаючи про те, як повернувся додому й заборонив дружині підходити до нього, поки не зняв службовий одяг, який мав специфічний запах хімічних засобів, які використовувалися під час штурму.

Офіцер поліції Капітолія Гаррі Данн, темношкірий, розповів, що бунтівники сміялися з нього, використовуючи расистські гасла. Образи прозвучали після того, як Данн сказав бунтівникам, що на президентських виборах голосував за Джо Байдена.

“Хіба я голосував дарма? Чи може я ніхто?”, – сказав Данн, коли бунтівники заявили, що вибори були нечесними. “Після цього я почув на свою адресу стільки “расових епітетів”…. Одна жінка в футболці з написом Make America Great Again закричала: “Ви чуєте? Це *** голосувало за Байдена”… Я ніколи за роки роботи в поліції не чув таких образ на свою адресу. Мене ніколи й ніхто не називав ***”, – поділився Данн.

Офіцер Майкл Фаноне звернувся до представників Республіканської партії, які блокують проведення незалежного розслідування подій в Капітолії. Він стукнув кулаком по столу, звинувативши республіканців в “ганебному порушенні присяги”.

Офіцер Даніель Ходес майже заплакав, коли дивився відео, де його б’ють бунтівники, притиснувши до дверей. Він не міг називати учасників штурму інакше, як “терористами”.