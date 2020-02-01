Станом на суботу, 1 лютого, щонайменше 259 осіб померли від коронавірусу nCoV-2019, який поширюється з Китаю. В цілому, інфіковані порядку 11 тисяч 791 осіб.

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Національний комітет у справах охорони здоров’я Китаю повідомив, що кількість померлих від коронавируса досягла 259 чоловік. Таким чином, за добу загинули 46 осіб.

Дослідники з Гонконгу допускають, що насправді кількість інфікованих коронавірусом може бути більша і досягати приблизно 75 тисяч 815 осіб.

Більшість з цих випадків були зареєстровані в материковому Китаї.

Поширення коронавірусу в світі

У Великобританії заявили про підтвердження двох випадків китайського атипового коронавируса.

За словами головного лікаря Англії Кріса Вітт, двоє інфікованих коронавірусом є членами однієї сім’ї.

Китайця, який прилетів з міста Ухань, госпіталізували з підозрою на коронавірус в польському Вроцлаві.

31-річний чоловік самостійно звернувся в лікарню через слабкість. Він повідомив, що вже багато років живе в Польщі, проте часто подорожує Китаєм та Європою. 23 січня він повернувся з Уханю до Вроцлава.

Чоловіка госпіталізували в ізольовану палату, а зразки крові відправили на аналіз у лабораторію в Берлін.

На території Росії зафіксовані двоє перших хворих новим типом коронавірусу з Китаю: в Забайкаллі і Тюменської області.

Віце-прем’єр РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голікова повідомила, що хворі – громадяни Китаю.

“Службами Росспоживнагляду на території РФ виявлено двоє хворих новою інфекцією коронавірусу – в Забайкальському краї і Тюменської області. Вони знаходяться під жорстким наглядом, ізольовані, їм надається необхідна допомога. Обидва громадяни Китаю”, – зазначила Голікова.

Вона уточнила, що Росія через коронавірус обмежує перетин монгольського кордону з РФ і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей (якщо ті виявлять таке бажання).

У США зареєстрували сьомий випадок зараження коронавірусом.

Сьомий випадок захворювання коронавірусом з Уханю був підтверджений Центрами з контролю і профілактиці захворювань США. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, в штаті Каліфорнія інфікованим виявився дорослий чоловік. Він став третім хворим в цьому штаті.

Також є один випадок в штаті Вашингтон, один в Арізоні і два в Іллінойсі.

У зв’язку з поширенням вірусу, адміністрація Трампа оголосила про заборону на поїздки за кордон для тих, хто був в Китаї протягом останніх 14 днів.

Згідно з ухваленим рішенням, будь-який громадянин США, який знаходився в провінції Хубей протягом останніх 14 днів, буде в обов’язковому карантині протягом 14 днів після повернення до Сполучених Штатів. Громадяни США, які поверталися з іншої частини материкового Китаю, які були там протягом останніх 14 днів, будуть проходити перевірку в портах в’їзду до США і до 14 днів самоконтролю.

Заборона вже вступила в силу.

Державний департамент США підвищив ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального, четвертого, рівня, через поширення коронавірусу.

“Не подорожуйте в Китай через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай … Туристи повинні бути готові до введення в дію обмежень на поїздки без попереднього повідомлення. Комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути в і з Китаю”, – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити план протиепідемічних заходів реагування на поширення атипового китайського коронавируса nCoV.

У штаб щодо недопущення поширення китайського атипового коронавірусу повинні увійти представники Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, а також інших організацій і служб.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив ряду міністерств і Держслужбі з надзвичайних ситуацій організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

“Доручив посилити оборонні та профілактичні заходи щодо недопущення появи і поширення в Україні нового коронавірусу з Китаю. В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадок захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Додатково МЗС, ГСЧС, Міноборони і Мін. інфраструктури повинні оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції”, – написав він.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що 51 громадянин України не може виїхати із закритого на карантин китайського міста Ухань, де вперше було зафіксовано новий коронавірус.

“Ми розуміємо загальна кількість людей, які сьогодні знаходяться на території Китайської Народної Республіки. Ми розуміємо, скільки безпосередньо людей є в тому місті (Ухань – ред.), Там у нас 51 чоловік. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами. Вони нікого нікуди не пускають”, – заявив Данилов.

31 січня в Україні з Китаю, де спостерігається епідемія нового коронавируса, повернулися понад 200 громадян. Вони “знаходяться на контролі” у РБНО.