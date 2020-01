#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю оголосила, що станом на 30 січня загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусів в Ухані, тобто на території материкового Китаю, зросла до 9 692 осіб.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 2 тисячі за день.

Число загиблих від коронавірусу тільки на території Китаю досягла 213, при цьому 42 нових смертельних випадки зафіксували саме в провінції Хубей – епіцентрі спалаху.

Таким чином, в Ухані, як місті, з якого поширюється коронавірус, померли 204 людини, а на всій території Китаю – 213.

У китайській провінції Хубей, де найбільш поширений новий тип коронавірусу, ввели кримінальну відповідальність для громадян, які відмовляються від госпіталізації або карантину в разі зараження.

Відповідне рішення опублікував Департамент громадської безпеки провінції Хубей.

“Носії нового коронавірусу плюються в інших людей в громадських місцях, навмисно передаючи збудники пневмонії, заражені новим коронавірусом, ставлять під загрозу суспільну безпеку”, – сказано в повідомленні.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.

Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019 nCoV.

40 млн юанів (5,8 млн доларів) були виділені на дві китайські урядові дослідницькі організації. Ще частина коштів буде використана на підтримку заходів щодо “профілактики та лікування”.

Компанія Alibaba також пропонує науково-дослідним організаціям безкоштовні комп’ютерні потужності (на основі штучного інтелекту) для підтримки пошуку вакцини або лікування.

В даний момент над створенням вакцини працюють вчені з Китаю і США. Як зазначив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фочі, може пройти більше року, перш ніж буде винайдена вакцина.

Головний санітарний лікар Канади Тереза ​​Тем закликала громадян припинити акти расизму відносно людей китайського і азіатського походження через спалах коронавірусу.

“Зрозуміло, що наші побоювання посилюються в такі часи. Однак ми повинні пам’ятати, що згуртованість в наших колективних зусиллях важлива … Ми повинні винести уроки з нашого досвіду з атиповою пневмонією, де південно-східні азіати зіткнулися зі значним расизмом і дискримінацією”, – написала вона.

1/5 I am concerned about the growing number of reports of #racism and stigmatizing comments on social media directed to people of Chinese and Asian descent related to #2019nCOV #coronavirus. #EndStigma pic.twitter.com/xpueZTcNn9

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) January 30, 2020