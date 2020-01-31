Станом на п'ятницю, 31 січня, щонайменше 213 осіб померли від коронавірусу nCoV-2019, який поширюється з Китаю. В цілому, інфіковано близько 9 тисяч 692 осіб.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю оголосила, що станом на 30 січня загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусів в Ухані, тобто на території материкового Китаю, зросла до 9 692 осіб.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 2 тисячі за день.

Число загиблих від коронавірусу тільки на території Китаю досягла 213, при цьому 42 нових смертельних випадки зафіксували саме в провінції Хубей – епіцентрі спалаху.

Кількість померлих – 213

Таким чином, в Ухані, як місті, з якого поширюється коронавірус, померли 204 людини, а на всій території Китаю – 213.

У Китаї ввели кримінальну відповідальність за відмову від карантину або госпіталізації

У китайській провінції Хубей, де найбільш поширений новий тип коронавірусу, ввели кримінальну відповідальність для громадян, які відмовляються від госпіталізації або карантину в разі зараження.

Відповідне рішення опублікував Департамент громадської безпеки провінції Хубей.

“Носії нового коронавірусу плюються в інших людей в громадських місцях, навмисно передаючи збудники пневмонії, заражені новим коронавірусом, ставлять під загрозу суспільну безпеку”, – сказано в повідомленні.

Вакцина від коронавірусу

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.

Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019 nCoV.

40 млн юанів (5,8 млн доларів) були виділені на дві китайські урядові дослідницькі організації. Ще частина коштів буде використана на підтримку заходів щодо “профілактики та лікування”.

Компанія Alibaba також пропонує науково-дослідним організаціям безкоштовні комп’ютерні потужності (на основі штучного інтелекту) для підтримки пошуку вакцини або лікування.

В даний момент над створенням вакцини працюють вчені з Китаю і США. Як зазначив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фочі, може пройти більше року, перш ніж буде винайдена вакцина.

У Канаді закликали не гнобити китайське населення

Головний санітарний лікар Канади Тереза ​​Тем закликала громадян припинити акти расизму відносно людей китайського і азіатського походження через спалах коронавірусу.

“Зрозуміло, що наші побоювання посилюються в такі часи. Однак ми повинні пам’ятати, що згуртованість в наших колективних зусиллях важлива … Ми повинні винести уроки з нашого досвіду з атиповою пневмонією, де південно-східні азіати зіткнулися зі значним расизмом і дискримінацією”, – написала вона.

1/5 I am concerned about the growing number of reports of #racism and stigmatizing comments on social media directed to people of Chinese and Asian descent related to #2019nCOV #coronavirus. #EndStigma pic.twitter.com/xpueZTcNn9 — Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) January 30, 2020

До цього в Канаді заявляли, що місцеві жителі просили помістити їх в карантин, щоб не наближатися до китайських підприємств і не спілкуватися з населенням з азіатським типом зовнішності.

Італія припиняє авіасполучення з Китаєм

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що всі повітряні перевезення в Китай і з Китаю були зупинені з метою зупинити поширення коронавірусу.

“Наскільки нам відомо, ми є першою країною в Європейському союзі, яка прийняла такий запобіжний захід”, – сказав Конте.

Рішення було прийнято після того, як італійська влада підтвердили, що двом китайським туристам в Італії було поставлено діагноз коронавірус. За словами представників охорони здоров’я, ці два пацієнта перебували в ізоляції в римській лікарні.

Росія закрила кордон з Китаєм

Російська Федерація закрила кордон з Китаєм на Далекому Сході через епідемію атипового коронавіруса.

Розпорядження про закриття кордону видав глава уряду РФ Михайло Мішустін.

За словами прем’єра, розпорядження вже починає виконуватися. Мішустін пообіцяв надати більш детальну інформацію про методи боротьби з інфекцією.

Кількість інфікованих новим коронавірусом перевищила епідемію SARS

У Китаї число підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Ухані вже перевищило число випадків інфікування SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV) в 2002 і 2003 роках. Але до теперішнього часу спалах SARS мав значно вищий рівень смертності.

В яких країнах є випадки інфікування коронавірусом nCoV-2019

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила новий спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення, після того, як комітет з надзвичайних ситуацій відновив роботу в Женеві.

Ось поточне число випадків зараження і смертельних випадків з усього світу.

За межами Китаю було зафіксовано 98 випадків захворювання коронавірусом 2019nCoV.

“Зараз в 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавірусу 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В’єтнамі та Сполучених Штатах Америки”, – заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

Міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін підтвердила інформацію про п’ятий випадок зараження коронавірусом на території країни.

У Всесвітній організації з охорони здоров’я заявили, що китайський коронавірус вже передавався від людини до людини в Китаї, Японії, В’єтнамі та Німеччині.

Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що ймовірність того, що китайський коронавірус може потрапити в Україну середня.

“Така ймовірність – середня, оскільки це ціна глобалізації. П’ятдесят тисяч осіб щодня перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ні карантинними, ні “стовідсотковими” засобами. Ми повинні забезпечити в першу чергу потенціал країни по готовності, швидкому виявленню та максимальної локалізації такого випадку, якщо він буде зареєстрований”, – вважає в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин.

Пасажирам і членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, який прибув вчора з Китаю, провели термометрію.

“В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадки нової коронавирусной інфекції не зареєстровано“, – підкреслили в МОЗ.

Після 4 лютого українські авіакомпанії припинять пряме сполучення з Китаєм через поширення коронавірусу.