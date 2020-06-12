П'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що програма розширеного партнерства з НАТО не повинна відвернути від амбіцій отримання Плану дій щодо членства.

Про це Порошенко написав на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО – це крок у правильному напрямку, але він не забезпечує інтеграцію в Альянс”, – заявив він.

За словами Порошенка, важливо, щоб програма розширеного партнерства не скасовувала прагнення отримати Програму дій щодо членства в НАТО.

“Тому закликаю продовжувати конституційно закріплений курс на євроатлантичну інтеграцію. Україна повинна належати не тільки до клубу “розширених можливостей”, а й до сім’ї Північноатлантичного альянсу”, – підкреслив він.

Держава-партнер по розширеним можливостям отримує розширений доступ до програм і навчань щодо взаємодії і більш широкий обмін інформацією з НАТО. Тепер Україна є одним з шести партнерів по розширеним можливостям в одному ряду з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

План дій щодо членства в НАТО – програма по прийняттю нових членів в НАТО.