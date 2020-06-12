Про це Порошенко написав на своїй публічній сторінці в Facebook.
“Приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО – це крок у правильному напрямку, але він не забезпечує інтеграцію в Альянс”, – заявив він.
За словами Порошенка, важливо, щоб програма розширеного партнерства не скасовувала прагнення отримати Програму дій щодо членства в НАТО.
“Тому закликаю продовжувати конституційно закріплений курс на євроатлантичну інтеграцію. Україна повинна належати не тільки до клубу “розширених можливостей”, а й до сім’ї Північноатлантичного альянсу”, – підкреслив він.
Держава-партнер по розширеним можливостям отримує розширений доступ до програм і навчань щодо взаємодії і більш широкий обмін інформацією з НАТО. Тепер Україна є одним з шести партнерів по розширеним можливостям в одному ряду з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
План дій щодо членства в НАТО – програма по прийняттю нових членів в НАТО.
- Нагадаємо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.