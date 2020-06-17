Завершити розслідування катастрофи української авіакомпанії МАУ в Ірані можна і без розшифрування бортових самописців, оскільки є й інші способи отримання доказів.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю РБК-Україна.

Дипломат пояснив, що існують дані з супутників, які підтверджують, що український літак було збито двома ракетами. Також в Ірану повинні бути відео та аудіо дані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети.

“Якщо раптом “чорних скриньок” не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину”, – наголосив він.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.