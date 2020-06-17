Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю РБК-Україна.
Дипломат пояснив, що існують дані з супутників, які підтверджують, що український літак було збито двома ракетами. Також в Ірану повинні бути відео та аудіо дані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети.
“Якщо раптом “чорних скриньок” не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину”, – наголосив він.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.
- Іран назвав збиття літака МАУ “гарною роботою”.
- В Ірані затримали 6 осіб у справі збитого літака МАУ.