Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

Як повідомлялося раніше, 25 березня Печерський районний суд Києва подовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк до 29 липня 2020 року.

Протягом цього часу слідчі та прокурори повторно допитали ключових свідків та фігурантів справи, а також отримали додаткові докази провини підозрюваних — голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна.

“Здобувши додаткові докази, прокурори переконались у їх достатності для складання обвинувального акту та передачі справи до суду”, — запевнив заступник Генпрокурора Олексій Симоненко.

Матеріали справи були передані підозрюваним, їх захисникам, потерпілим та їх представникам для ознайомлення.

“За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер та Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України”, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.