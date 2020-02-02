Про це йдеться в розслідуванні The New York Times (NYT).
При підготовці цього розслідування журналісти видання поговорили з більш ніж 30 колишніми і нинішніми керівниками, співробітниками, підрядниками та моделями бренду.
Відзначається, що в 1995 році Разек почав проводити модні покази Victoria’s Secret Fashion Show за участю моделей-“ангелів”. За словами джерел NYT, він постійно нагадував моделям Victoria’s Secret, що їхня кар’єра знаходиться в його руках.
Фото: Леслі Векснер (слева) и Эд Разек / Astrid Stawiarz/Getty Images for Fragrance Foundation
Модель Алісса Міллер, яка працювала на показах Victoria’s Secret, заявила, що Разек виділяв “токсичну маскулинність”. Його ставлення до моделей вона описала фразою: “Я носій влади. Я можу створити тебе або знищити”.
Ще три співрозмовника The New York Times заявили, що під час кастингів Разек просив у моделей номера телефонів і пропонував їм посидіти у себе на колінах.
Деякі жінки, які скаржилися, піддавалися помсті. Одна з них, Енді Муіз, розповіла, що Victoria’s Secret перестала наймати її на покази мод після того, як вона відмовилася від “залицянь” Разека. Так, дівчина була запрошена на вечерю в 2007 році, коли їй було 19 років. По дорозі в ресторан Разек спробував поцілувати її, але вона відвернулася. Після вечері він кілька місяців пропонував дівчині поїхати в подорож.
“Я хочу опанувати тобою в якомусь сексуальному місці”, – говорилося в одному з електронних листів (вони є в розпорядженні The New York Times).
Муіз ввічливо відхиляла запрошення Разека, а в 2008 році їй вперше за чотири роки відмовили в участі в Victoria’s Secret Fashion Show.
Фото: Енді Муіз в 2007 році / Carlo Buscemi/WireImage
У 2018 році під час примірки білизни перед Victoria’s Secret Fashion Show Разек, за словами трьох свідків сцени, заявив відомій моделі Беллі Хадід: “Забудь про трусики” – і почав розмірковувати про її груди. На тій же примірці Разек, за словами трьох співрозмовників NYT, поклав руку на промежину іншої моделі (в цей момент вона була в білизні Victoria’s Secret).
Також в жовтні 2019 року один з топ-менеджерів Victoria’s Secret зі зв’язків з громадськістю Моніка Мітро поскаржилася на домагання Разека, розповіли п’ять джерел NYT. На наступний день Мітро відправили у відпустку, а пізніше заплатили їй компенсацію. Аналогічним чином закінчилася скарга на Скотта Разека – сина Еда Разека, який теж працював в Victoria’s Secret.
/ Bloomberg
Ед Разек заявив, що звинувачення на його адресу “категорично не відповідають дійсності, неправильно витлумачені або вирвані з контексту”.
“Звинувачення категорично не відповідають дійсності, неправильно витлумачені або вирвані з контексту. Мені пощастило працювати з незліченними моделями світового класу і талановитими професіоналами, і я пишаюся взаємною повагою, яку ми відчуваємо один до одного”, – заявив в електронному листі Разек.
NYT звертає увагу, що сексуально експлуатувати моделей Victoria’s Secret намагався не тільки Ед Разек, але і фінансист Джеффі Епштейн, якого пізніше звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх і який наклав на себе руки у в’язниці.
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