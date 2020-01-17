Розгляд закону про неповернення «ПриватБанку» Коломойському переноситься, – Рожкова

Про це на прес-конференції заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
За її словами, профільний комітет відклав розгляд законопроєкту про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
“Ми обговорюємо цей законопроєкт в комітеті. Винести на голосування в зал до кінця січня ми вже не встигнемо, але ми сподіваємося зробити це до початку лютого”, – зазначила Рожкова.
Вона також додала, що прийняття даного закону принципово через домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
- Напередодні Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.