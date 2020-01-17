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Розгляд закону про неповернення «ПриватБанку» Коломойському переноситься, – Рожкова

На даний момент розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати "ПриватБанк" його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.

П’ятниця, 17 січня 2020, 00:58

Про це на прес-конференції заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, профільний комітет відклав розгляд законопроєкту про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

“Ми обговорюємо цей законопроєкт в комітеті. Винести на голосування в зал до кінця січня ми вже не встигнемо, але ми сподіваємося зробити це до початку лютого”, – зазначила Рожкова.

Вона також додала, що прийняття даного закону принципово через домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

Теги: Рожкова, Ігор Коломойський, Нацбанк, ПриватБанк

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