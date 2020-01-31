Про це повідомляє Sky News.

Перед зверненням Джонсон проведе засідання кабінету міністрів в Сандерленді – місті, в якому більше 60% населення підтримали Brexit на референдумі ЄС в червні 2016 року.

Вулицю, де знаходиться будівля уряду, Даунінг-стріт, прикрасили гірляндами, національними прапорами, прапорами профспілок.

О 19:00 сьогодні в Брюсселі британський прапор “Юніон Джек” буде знято з будівлі Європейської ради, і перенесено в ту частину, де знаходяться прапори країн, що не є членами ЄС. Європарламент планує перенести й розмістити один зі своїх британських прапорів в Будинок європейської історії.

Звернення Джонсона до нації відбудеться о 22:00. Він вважає, що його звернення “об’єднає країну”.

“Це момент, коли світанок і завісу піднімаються для нової акту. Це момент справжнього національного оновлення і змін. Це світанок нової ери, в якій ми більше не визнаємо, що ваші життєві шанси – життєві шанси вашої родини – повинні залежати від того, в якій частині країни ви виросли. Це той момент, коли ми починаємо об’єднуватися і підніматися”, – заявить він.

Після цього, з 1 лютого, почнеться перехідний період, необхідний для того, щоб громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом перехідного періоду Британія продовжить застосовувати європейське законодавство, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Продовжити цей період можна тільки один раз – на один або два роки. Для цього сторонам треба узгодити деталі до 1 липня 2020 року.