Народний депутат від фракції "Слуги народу" Андрій Мотовиловець пояснив чому підписався за відставку голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Про це він написав у Facebook.

Мотовиловець зазначив: “НАБУ і його голова Артем Ситник. Я підписав постанову про його відставку. Це моя позиція і міняти її я не буду. Робота всього нового антикорупційного органу будується на довірі і бездоганній репутації, достатньої для постійного відчуття захисту для бізнесу або чиновників. Так саме почуття захисту коли ти ризикуєш, йдучи на співпрацю з НАБУ. Я знаю велику кількість детективів Бюро, це чесні та працьовиті хлопці, за ними велике майбутнє. Але давайте повернемося до Ситника. Є рішення суду і прецедент з відпочинком і квадроциклом. Якщо після такого голова органу, покликаного боротися саме з такими проявами, не складає повноваження самостійно – він втратив мою довіру. Тому я і підписав документ”.

У коментарях під публікацією керівник “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін вирішив уточнити у нардепа, яке відношення написане в публікації “має до підписання незаконної постанови”?

Після чого, в коментарях розгорілися палкі суперечки і навіть образи.

Шабунін вказав “слузі” Мотовиловцю на “незаконність постанови” і запитав, чи не збирається він в такому разі відкликати свій підпис?

“Мій підпис залишається”, – відповів Андрій Мотовиловец.

На що Шабунін сказав: “Рано ти почав підписувати незаконні політичні позиції”. Після цього розгорілися суперечки про те, чи дійсно Ситник повинен залишитися на своїй посаді.

Шабунін відповів, що народні депутати повинні знати і підкорятися Конституції, а не “класти на неї”.

Андрій Мотовиловець порадив голові ЦПК “ростити яйця”.

В гілку коментарів “прийшов” ще один “слуга” – Олександр Дубінський, – який відразу обізвав Шабуніна “товаришем глухонімою блондинкою”.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.

13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.