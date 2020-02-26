Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через можливі розтрати при закупівлях в Національному інституті раку, здійснених в обхід системи Prozorro.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

“Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Національного Інституту Раку МОЗ України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провадження було відкрито в зв’язку з публікацією в ЗМІ інформації народного депутата України про те, що керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з “потрібними” постачальниками. При цьому вартість тендерів становить до 199 тисяч гривень, що дозволяє уникнути проведення онлайн-аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон.

“За цим фактом столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі). Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління ГУ НП в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва”, — зазначили у відомстві.

Напередодні народний депутат від партії “Голос” Олександра Устінова повідомила, що в Національній інституті раку закуповують продукти за завищеними в два рази цінами.

“225 гривень за кілограм яловичини – це не цінник на стейк в елітному супермаркеті столиці, а ціна, за якою закуповує м’ясо Національний інститут раку. Інші продукти теж купуються за завищеними в 2 рази цінами, в той час, як грошей лікарні не вистачає навіть на основні ліки”, — написала вона в Facebook.