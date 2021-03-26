Ратушний: Я був на акції, але близько до дверей будівлі ОП не підходив

Про це він повідомив в інтерв’ю #Буквам.
“Слідство написало, що я кинув фаєр у будівлю. Філімонова ж звинуватили в тому, що він підпалив фаєр і таким чином дав команду іншим хуліганити. Я був на акції. Близько до дверей будівлі ОП не підходив, але бачив, що Філімонов закликав протестувальників не бити вікна і не бити поліціянтів. І у поліції це має бути на оперативному відео. Але якщо вони його викладуть – то амплуа неонацистів-радикалів розвалиться. І лишиться лише необґрунтована підозри, які майже ідентичні та відрізняються хіба що прізвищами підозрюваних”, – заявив Ратушний.
Також активіст прокоментував заяви МВС про те, що мітинг під ОПУ організували політики.
“Дивіться, коли представники влади таке говорять – вони й далі провокують конфлікти. Якщо вони скажуть, що акцію організували люди, які незадоволені станом правоохоронної та судової системи – їм доведеться говорити про реформи. Про те, що люди без доказів сидять за ґратами і за це має хтось відповісти. Звісно, що простіше сказати: “Це організував Петро Порошенко, він хоче захопити владу, давайте про це поговоримо”, – сказав він.
Ратушний порівняв те, що відбувається з ними з пресконференцією у справі Шеремета “на мінімалках“.
“Дивіться. В суботу я пішов на акцію, де не робив нічого протизаконного. Потім я дізнався, що затримали когось з учасників і поїхав під Печерський райвідділок. Там від колишнього Беркуту, а нині полку поліції особливого призначення отримав забої м‘яких тканин і поїхав додому. А на ранок на сайтах-помийках Дніпра з‘явилися новини з посиланням на телеграм-канали, які я пов’язую з Геннадієм Корбаном, що “радник Віталія Кличка Роман Ратушний малював свастику на ОП”. І цю історію намагалися розганяти кілька днів. Думаю, аби створити мені амплуа неонациста, який може і має посидіти в тюрмі.
Далі Антон Геращенко опублікував відео сумнівної якості, на якому важко щось розгледіти. В цьому відео біля людини із закритим обличчям, яка на мене не схожа взагалі, поставили моє фото з іншої акції та написали, що це Роман Ратушний. Після цього журналісти випустили новини “Стало відомо кому готують підозри за акцію на Банковій”. Я того ж дня дав спростування. Направив до Геращенка лист-претензію про те, аби він спростував свій наклеп. Бо він забуває, що тепер не просто “говоряща голова” Авакова, а посадовець, заступник міністра. І у своїх діях він має керуватися законами. У вівторок ми мали бути з ним на одному ефірі на ТРК “Україна”. Але Геращенко туди не прийшов. Натомість на виході зі студії мене чекали слідчі з підозрою в хуліганстві. Судячи з тексту підозри, там цілі абзаци скопійовані з підозр іншим учасникам акції. З доказів, які я встиг побачити – слова поліціянтів і скріншоти з того ж відео, опублікованого Геращенко”, – розповів Ратушний.
Нагадаємо, що Романа Ратушного звинувачують за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Для нього вимагають цілодобовий домашній арешт.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Після акції поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам. Ратушний став шостим.
24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю.За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда так само як і Строканя відправили під домашній арешт.
- Також в середу, 24 березня, через неявку судді в Печерському райсуді не відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову.