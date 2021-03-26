Ратушний: Я був на акції, але близько до дверей будівлі ОП не підходив

Представник руху "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний, якого звинуватили у хуліганстві "із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для тілесних ушкоджень" на акції протесту під Офісом президента 20 березня, заперечує свою провину.

Про це він повідомив в інтерв’ю #Буквам.

“Слідство написало, що я кинув фаєр у будівлю. Філімонова ж звинуватили в тому, що він підпалив фаєр і таким чином дав команду іншим хуліганити. Я був на акції. Близько до дверей будівлі ОП не підходив, але бачив, що Філімонов закликав протестувальників не бити вікна і не бити поліціянтів. І у поліції це має бути на оперативному відео. Але якщо вони його викладуть – то амплуа неонацистів-радикалів розвалиться. І лишиться лише необґрунтована підозри, які майже ідентичні та відрізняються хіба що прізвищами підозрюваних”, – заявив Ратушний.

Також активіст прокоментував заяви МВС про те, що мітинг під ОПУ організували політики.

“Дивіться, коли представники влади таке говорять – вони й далі провокують конфлікти. Якщо вони скажуть, що акцію організували люди, які незадоволені станом правоохоронної та судової системи – їм доведеться говорити про реформи. Про те, що люди без доказів сидять за ґратами і за це має хтось відповісти. Звісно, що простіше сказати: “Це організував Петро Порошенко, він хоче захопити владу, давайте про це поговоримо”, – сказав він.

Ратушний порівняв те, що відбувається з ними з пресконференцією у справі Шеремета “на мінімалках“.

“Дивіться. В суботу я пішов на акцію, де не робив нічого протизаконного. Потім я дізнався, що затримали когось з учасників і поїхав під Печерський райвідділок. Там від колишнього Беркуту, а нині полку поліції особливого призначення отримав забої м‘яких тканин і поїхав додому. А на ранок на сайтах-помийках Дніпра з‘явилися новини з посиланням на телеграм-канали, які я пов’язую з Геннадієм Корбаном, що “радник Віталія Кличка Роман Ратушний малював свастику на ОП”. І цю історію намагалися розганяти кілька днів. Думаю, аби створити мені амплуа неонациста, який може і має посидіти в тюрмі.

Далі Антон Геращенко опублікував відео сумнівної якості, на якому важко щось розгледіти. В цьому відео біля людини із закритим обличчям, яка на мене не схожа взагалі, поставили моє фото з іншої акції та написали, що це Роман Ратушний. Після цього журналісти випустили новини “Стало відомо кому готують підозри за акцію на Банковій”. Я того ж дня дав спростування. Направив до Геращенка лист-претензію про те, аби він спростував свій наклеп. Бо він забуває, що тепер не просто “говоряща голова” Авакова, а посадовець, заступник міністра. І у своїх діях він має керуватися законами. У вівторок ми мали бути з ним на одному ефірі на ТРК “Україна”. Але Геращенко туди не прийшов. Натомість на виході зі студії мене чекали слідчі з підозрою в хуліганстві. Судячи з тексту підозри, там цілі абзаци скопійовані з підозр іншим учасникам акції. З доказів, які я встиг побачити – слова поліціянтів і скріншоти з того ж відео, опублікованого Геращенко”, – розповів Ратушний.