Фестиваль анімації "РавликФест" запрошує дітей та підлітків подавати роботи на Всеукраїнський конкурс анімаційних робіт "Анімація проти пандемії".

Метою й темою конкурсу є дослідження й демонстрація того, як карантин та ізоляція впливають на людей, які позитивні речі все одно лишаються актуальними, і як саме діти лишаються собою й допомагають дорослим та друзям менше панікувати й адаптуватись до нових умов.

На конкурс приймаються роботи на такі теми: “Розповідаємо дорослим, чому не варто панікувати”, “Чим зайнятись на карантині”, “Ізоляція для мене це – …”, “На карантині – на позитиві”. Для тих, кому ці теми будуть затісні, є додаткова тема “Я так бачу”.

Головна умова – розкрити загальну тему конкурсу. Обмежень у техніках немає. Адекватна допомога батьків не забороняється.

Як подати роботу?

Майте вік 5-16 років.

Створіть анімацію на одну з тем. Будь-яка техніка, матеріали та тривалість. Головне розкрити тему.

Розмістіть мультфільм у соцмережах на ваш вибір (Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Vimeo, Coub, Тощо), додайте хештег #равликфест2020

Заповніть анкету з посиланням на ваше відео.

Не панікуйте!

Уточнення для батьків

Вік безпечної реєстрації для соцмереж вищий, ніж вік участі в конкурсі. Якщо вік дитини не підходить для соцмереж, будь ласка, допоможіть їй та розмістіть роботу зі свого аккаунту. Не ризикуйте безпекою дитини і не порушуйте правил платформ.

Кінцевий термін подачі робіт 20 липня 2020.

До журі увійшли аніматори, митці та активісти України. Тож надсилайте мультфільми, перемагайте та отримуйте подарунки за кращі роботи.

Організатор конкурсу Фестиваль анімації РавликФест.

Партнери конкурсу Міжнародний фонд “Відродження“, Школа Анимації Pause to Play, Blue Carrot Animation Studio, Aztec Animation, Знай Наших, Фестиваль соціальної реклами Molodiya, Букви.