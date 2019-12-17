Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам, коментуючи відповідні звинувачення з боку народного депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол.
Зокрема, Чорновол опублікувала фото нардепа з символікою громадської організації Медведчука “Український вибір”.
За словами Качури, єдине, що його пов’язувало з “Українським вибором”, – це спільна акція з роздачі контрацептивів у студентські роки.
“Вона написала, що я під час Євромайдану очолював центральну організацію “Український вибір” замість Медведчука. Повний абсурд. Я надав документи, що я ніколи не був керівником цієї партії, жодного відношення не маю. По кожному пункту я зробив витяги з реєстрів державних, в яких точно все вказано. З приводу цієї фотографії — я підтвердив те, що колись у студентські роки у 2011-2012 рр. ми роздавали засоби контрацепції — презервативи простими словами — для студентів. Тобто, коли “Український вибір” з’явився, ніхто тоді не знав, не було окупації Криму і всього іншого, що сформувало ставлення в суспільстві до цієї організації. І ми зі своєю організацією — у мене була “Об’єднана молодь України” – разом вийшли на одну акцію з їхньою молодіжною організацією і зробили спільне фото на тлі університету. Все. А вони почали писати, що я керував партією”, – наголосив Качура.
Нардеп уточнив, що в “Українському виборі”, згідно з реєстром, “керівник ніколи не змінювався”.
- Народний депутат Олександр Качура вважає, що нардепу восьмого скликання Тетяні Чорновол дали завдання щодо його дискредитації. Він уже скерував запит “з приводу психічного здоров’я” Чорновол.
- Раніше Тетяна Чорновол, яка брала участь у дострокових парламентських виборах 2019 року від партії “Європейська Солідарність”, опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Олександр Качура пов’язаний із нардепом і головою політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктором Медведчуком. Зокрема, Чорновол повідомила, що Качура певний час змінював Медведчука на посаді керівника громадської організації “Український вибір” і опублікувала фото нардепа з відповідною символікою.
- У відповідь на це Олександр Качура спростував заяви Тетяни Чорновол про його зв’язки з Віктором Медведчуком.