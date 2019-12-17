Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам, коментуючи відповідні звинувачення з боку народного депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол.

Зокрема, Чорновол опублікувала фото нардепа з символікою громадської організації Медведчука “Український вибір”.

За словами Качури, єдине, що його пов’язувало з “Українським вибором”, – це спільна акція з роздачі контрацептивів у студентські роки.

“Вона написала, що я під час Євромайдану очолював центральну організацію “Український вибір” замість Медведчука. Повний абсурд. Я надав документи, що я ніколи не був керівником цієї партії, жодного відношення не маю. По кожному пункту я зробив витяги з реєстрів державних, в яких точно все вказано. З приводу цієї фотографії — я підтвердив те, що колись у студентські роки у 2011-2012 рр. ми роздавали засоби контрацепції — презервативи простими словами — для студентів. Тобто, коли “Український вибір” з’явився, ніхто тоді не знав, не було окупації Криму і всього іншого, що сформувало ставлення в суспільстві до цієї організації. І ми зі своєю організацією — у мене була “Об’єднана молодь України” – разом вийшли на одну акцію з їхньою молодіжною організацією і зробили спільне фото на тлі університету. Все. А вони почали писати, що я керував партією”, – наголосив Качура.

Нардеп уточнив, що в “Українському виборі”, згідно з реєстром, “керівник ніколи не змінювався”.