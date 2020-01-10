Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
Зокрема, було погоджено візит держсекретаря США до України наприкінці січня.
“Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня”, – наголошується в повідомленні.
Варто зазначити, що візит Помпео в Україну спочатку планувався на 3 січня, але був перенесений через масові протести в Іраку. Тоді було оприлюднено повідомлення, що держсекретар США змушений перенести візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку і забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.
Під час сьогоднішньої розмови Зеленський і Помпео також обговорили перебіг розслідування катастрофи українського літака біля Тегерана.
Помпео висловив співчуття від імені американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку і готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.
Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.
- Державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.