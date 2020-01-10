Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Майка Помпео був узгоджений графік двосторонніх контактів між країнами на вищому рівні.

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Зокрема, було погоджено візит держсекретаря США до України наприкінці січня.

“Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня”, – наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що візит Помпео в Україну спочатку планувався на 3 січня, але був перенесений через масові протести в Іраку. Тоді було оприлюднено повідомлення, що держсекретар США змушений перенести візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку і забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.

Під час сьогоднішньої розмови Зеленський і Помпео також обговорили перебіг розслідування катастрофи українського літака біля Тегерана.

Помпео висловив співчуття від імені американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку і готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.

Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.